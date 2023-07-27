三星Galaxy Tab S9、S9+與S9 Ultra三款新機均採用Dynamic AMOLED 2X面板，同時搭載高通Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy處理器，並附有S Pen，更為首款具備IP68防塵防水等級認證的Galaxy Tab S系列。

Galaxy Tab S9 Ultra配備14.6吋Dynamic AMOLED 2X面板，搭載 HDR10+顯示技術，透過尺寸提升20%的四顆AKG調校揚聲器與Dolby Atmos環繞音效。本次為Galaxy平板首次搭載先進散熱技術，助攻長時間的串流影音、遊戲或影片編輯。此外，三星與業界遊戲巨擘建立緊密合作關係，給予Galaxy Tab S9系列用戶更優異的大螢幕遊戲體驗。Galaxy Tab S9系列也是最具熱能效率的Galaxy Tab系列產品，其內部配備專為平板高強度需求打造的均溫板結構，全新雙向散熱功能讓裝置在長時間使用下，仍維持出色的效能。

本次Galaxy Watch6系列內搭載全方位的健康守護服務與強大效能，並進一步收窄錶框線條，擁有更寬闊、生動的顯示螢幕，以及互動性更高的使用介面。Galaxy Watch6系列提供全天候深具意義的分析，藉由個人化、可付諸行動的小訣竅、建議與鼓勵，引導用戶獲得正向的改變。

Galaxy Watch6系列配備容量更大的電池、同時減少電池能耗，支援面積更寬闊、更明亮的顯示螢幕，透過八分鐘的快速充電，即可延長八小時的續航時間。

開賣資訊上，Galaxy Tab S9系列推出米白(Beige)與灰色(Graphite0兩款顏色，共三種機型與尺寸選擇：Tab S9 Ultra為14.6吋、Tab S9+為12.4吋、Tab S9則是11吋。Galaxy Tab S9系列自7月26日起在特定市場開放預購，並於8月11日起全面上市。Galaxy Watch6和Galaxy Watch6 Classic將於7月26日起於特定市場開放預購，並於8月11日正式上市。Galaxy Watch6的44mm版推出灰色(Graphite)與銀色(Silver)、40mm版則推出灰色(Graphite)與金色(Gold)選擇。Galaxy Watch6 Classic推出黑色(Black)與銀色(Silver)版本，尺寸分別有43mm與47mm選擇。