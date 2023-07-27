總計訊連第2季營收4.46億元，季增3.5％，年增0.8％，營業利益0.4億元，季增18.9％，年減36.4％，稅後淨利0.61億元，季增12.7％，年減39.1％，每股盈餘0.78元；累計上半年營收8.76億元，年增6.4營業利益0.73億元，年減10.1％，稅後淨利1.16億元，年減19％，每股盈餘1.47元。

B2C Creativity PC/Mac電腦創意編輯軟體、Creativity Apps手機行動創作應用程式及New Business-FaceMe人臉辨識&會議軟體為三大成長型產品，第2季合計貢獻營收1047萬美元，年增1％，營收比重達72％。

其中，PC Create第2季營收為724萬美元，年增0.01％，沒有明顯成長，主要因為沒有增加太多新功能。9月會進行年度大更新，產品煥然一新，將新推出生成式AI及多項酷AI功能，預估將恢復增長動能。

Mobile App第2季營收262萬美元，年增5.9％，若手機App營收如往年採一次性認列，年增達50％，也將推出生成式AI和酷AI功能以及2個新的App，將持續呈現高成長。

New Business第2季營收59萬美元，年減8.9％，因疫情紅利結束，遠距線上會議需求下降，但FaceMe人臉辨識第2季營收54萬美元，年增22％。今年人臉辨識年初切入東南亞市場，第2季美國、日本、澳大利亞、印度、印尼、韓國及西班牙都拿到新客戶，人臉辨識和足跡追蹤產品已具備豐富功能及世界級品質，研發費用第3季起將顯著降低，研發人員將轉往開發生成式AI。

黃肇雄表示，目前已推出3項新功能，包括AI虛擬人像、圖像生成器、貼圖生成器，下半年還會陸續推出8項新功能，除生成式AI之外，預計今年增加數10種酷AI，現階段主要還是整合進現有軟體為主，年底前會有大量AI新功能和相關新產品問世，今年可說是訊連的AI年。