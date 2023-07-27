擺脫第1季淡季影響，在AI Server等高階材料開始出貨下，台光電第2季合併營收為91.8億元，季增24.75%，合併毛利率27.51%，季增6.15個百分點，年增4.5個百分點，稅後盈餘達10億元，季增1.08倍，單季每股盈餘為3元；累計上半年合併營收為165.39億元，年減16.89%，合併毛利率為24.77%，年增0.78個百分點，稅後盈餘為14.79億元，年減38.5%，每股盈餘為4.45元。

台光電表示，AI server產品在美系大廠的帶動下，其他國際晶片大廠及雲端廠商紛紛相繼設計導入，在高速運算網通及AI server 相關材料持續出貨帶動下，2023年網通類產品營運將延續成長動能。

展望下半年，台光電表示，美系大廠第3季將推出新手機、傳統旺季的需求可期；基礎設施類產品屬於企業支出，需求比較不受到景氣的影響，在AI server需求持續提昇、新伺服器平台出貨的帶動下，台光電對今年營運抱持審慎樂觀的態度，出貨量可逐季增加。

台光/Arlon與北美最大印刷電路板材料和印刷電子材料代理商 Insulectro，簽定全北美銷售/服務協議；這次與 Insulectro 合作，台光/Arlon將成為所有亞洲同業唯一擁有整個北美地區提供台光高性能銅箔基板生產、物流及客服能力的全方位能力，對營收及全球市佔率有重要助益。

因應電子產業鏈移轉，台光電將在馬來西亞檳城設立首座東南亞製造工廠，以強化企業長期韌性，台光電表示，該生產基地位於檳城科學園北部，佔地近1.7萬坪。建設將分兩個階段進行，第一期月產能為45萬張，第二期將視需求適時再增加45萬張至90萬張總月產能，第一期規劃於2023年第3季開始動工，新工廠將於2025年初開始量產，該廠將為全球及本地客戶提供服務，為台光集團在未來幾年提供新的成長動能。

台光電董事會也決議每股配發8.5元現金股息的除息交易日為112年8月24日，現金股利預計於112年9月22日發放。