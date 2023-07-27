中颱杜蘇芮目前中心在鵝鑾鼻南南西方170公里海面，向北北西移動，暴風圈已接觸台灣南端陸地，氣象達人彭啟明分析颱風6大重點，指出現在杜蘇芮颱風呈現不對稱狀態，像喝醉酒般忽西忽北前進，今天將進入台灣海峽，暴風圈將涵蓋大半的台灣陸地，風雨最大，尤其今天下半天南部要注意。

彭啟明今天早上在臉書發文，屏東西大武山的累積降雨即將破千毫米，颱風天風雨增強，意外也較多，要注意自身安全，並列出杜蘇芮颱風6大重點提醒，首先杜蘇芮已經在巴士海峽上進行緩慢的西北移動，受到呂宋島地形的影響，颱風結構呈現不對稱狀態，移動方向不一，像是喝醉酒般的忽西忽北前進。

今天杜蘇芮降進入台灣海峽，風雨最大。(翻攝自彭啟明臉書)

第二，今天杜蘇芮將進入台灣海峽南部，下半天到夜間接近福建沿岸。明天早上杜蘇芮颱風進入福建並開始減弱，台灣本島有機會解除陸上颱風警報。

第三，由於颱風影響，東半部以及高屏山區的降雨量相當大。今天隨著颱風進入台灣海峽，暴風圈將會涵蓋到大半的台灣陸地，風雨將最為明顯。

第四，尤其是南部地區，今天下半天後颱風進入台灣西南方海面，風雨將會明顯增強。北部地區的風雨將會一陣一陣，風力相對較弱。

第五，明天（28日）颱風進入福建內陸後，颱風警報將陸續解除，台灣本島風雨趨緩，但金門、澎湖一帶的風雨將會持續較久的時間。

最後第六點，彭啟明指出，颱風走後，周六、日（29、30日）仍有午後熱對流大雷雨發生的機會，天氣不穩定。如有假期活動，盡量避免前往危險區域。