國民黨23日舉辦全代會，黨主席朱立倫除了正式宣布，通過提名新北市長侯友宜為國民黨總統參選人，同時也主張未來國民黨重返執政之後，要建立一個「執政大聯盟」，外界猜測是想要整合在野黨。對此一份最新網路投票顯示，而民眾對於此事的看法，目前也處於相持不下的階段。

入口網站《Yahoo民調》昨（26）日發起網路投票，截至今早7點40分，總計有快4000人參與。針對「你是否會支持藍白合」的題目，表態「非常支持」者占23.5%、自認「還算支持」者占20.5%，投「不太支持」者占16.3%、意見是「非常不支持」者則占23.3%，剩下16.4%則為「不知道／沒意見」。統整以上數據，對於在野整合表態支持的民眾占44%（包含「非常支持」、「還算支持」）、而採負面態度的民眾則占39.6%（包含「不太支持」、「非常不支持」），兩者差距不大。

而在「藍白合，是否會影響你的投票意願？」一題，認為「是，會影響」的民眾占40.8%、表態「否，不會影響」的網友占41.2%，剩下18.0%為「不知道／沒意見」。

另國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰近日也提到，對朱立倫提的執政大聯盟，「不清楚那是什麼」。該民調也詢問民眾，「你是否了解朱立倫所主張的執政大聯盟？」，結果「非常了解」占10.6%、「還算了解」占14.6%、「不太了解」占27.2%、「非常不了解」占34.8%、剩下12.8%為「不知道／沒意見」。