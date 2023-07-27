國民黨總統參選人侯友宜的競辦，近期頻頻與同黨立委參選人羅智強、徐巧芯等黨內小雞槓上，引發外界熱議。對此，有評論直言，侯友宜現在選情低迷，很需要藍營支持者回流，但侯辦執行長、國安會前秘書長金溥聰的攻擊，恐讓外界又開始有國民黨又在內鬥的觀感，「看不透這神奇戰術，對黨內整合、侯的選情有何幫助」。

金溥聰日前在廣播節目上砲轟，羅智強的政黨輪替大聯盟說，是助他人威風、「在舒適選區搞把戲」，同時，侯辦發言人黃子哲還告訴前立委郭正亮，律師陳長文投書媒體的相同呼籲文章，實際上是由羅撰寫，羅則否認上述說法。另外，黃子哲稱徐巧芯主持鴻海創辦人郭台銘的活動「應該很清楚會傷害誰」，還說「法律是最低的道德標準」，徐則反嗆「最討厭情緒勒索」。

《中評社》評論今（27）日指出，國民黨23日召開全代會、正式通過侯友宜參選2024的提名案後，原本外界預期，有前高雄市長韓國瑜出席力挺，侯能因此定於一尊，對低迷選情有所拉抬，但沒想到金溥聰近日卻帶頭猛砍黨內小雞，小雞們也陸續回擊，「讓外界看不透這神奇戰術對黨內整合、侯的選情有何幫助」。

評論直言，國民黨最被詬病的文化，就是「內鬥內行，外鬥外行」，殺起自己人總能刀刀見骨，但對上民進黨時卻又病懨懨的，多年來已讓支持者非常失望，這也是國民黨基本支持度一直往下的原因之一。在這次面臨大選侯友宜需藍營支持者回歸狀態下，這波大亂鬥，勢必會讓很多支持者心想「國民黨又來了！」對侯友宜而言，這真的不是好事。