台北市一名科技公司女工讀生小美，在暑假打工時被直屬王姓主管上，多次邀約她外出遊玩，但是小美覺得王男意圖不軌，先有防備，向王男表示自己喜歡女生。但王男仍趁出遊時，搭肩、摟腰、摸臀，她氣得請友人跟拍蒐證，果然拍到「鹹豬手」亂摸；法官審理後，認為王男罪證確鑿，依性騷擾罪王有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

根據判決書，王姓男子任職於某家科技公司，民國111年暑假期間負責監督該公司工讀生小美工作，王男因對小美有好感而時常刻意接近，令小美相當困擾，但王嘉民得以決定工讀生去留，小美不得已，不好意思拒絕王男接近及邀約。

111年7月底，小美應王男邀約前往臺北市立動物園，王男行走在園內時，不時徒手對小美為摟肩、摟腰及摸臀，當晚兩人再一同至桃園虎頭山公園時，王男又對其摟肩、摟腰及摸臀，小美覺得相當噁心，事後至警局提出告訴而循線查獲上情。

小美提告控訴，王男是他以前擔任工讀生時的上司，打工的地方算是上司的人，111年7月31日她跟王男去動物園及虎頭山公園，對方在沒有經過同意下，刻意摸她的臀部、摟腰、摟肩，直接從她後方摸。

她先前跟王男去六福村時，對方也做過類似事情，但她沒有證據所以不提告，這次王男再約她，她就請朋友跟在後面拍攝。

法官檢視跟拍照片，發現王男果然多次將手放在小美的腰、臀、肩上。但是王男辯稱，兩人是情侶間互動。但小美在出遊前，就向王男說自己喜歡女生，因此不予採信，認定王性騷擾。事後王男才改口稱不小心碰觸，因此判刑6月。