台中某公寓發生靈異事件，一名男網友分享，該公寓最初是租給一對情侶，後來因感情糾紛，女方在家輕生，疑似因為這樣引發了一系列抓交替事件，第二任租客是一對姊妹，姊姊半夜常無意識走到當年事故發生的地點，最後在同位置離世，後來房東委任房仲出售房子，結果房仲小姐也被發現死在同一位置，接著又接連發生房屋代管、對面鄰居及單親媽媽輕生的事件，最終房東表示不想再出租害人。

一名男網友在臉書社團《靈異公社》上分享一個恐怖的抓交替事件，發生在台中的某一個租屋物件，一開始的時候，這棟公寓出租給了一對情侶，兩人本來很恩愛，怎料後來男方出軌，開始對女友暴力相向，最後女方受不了，選擇結束生命。

男網友表示，房東找人來辦法事後，順利將房子租出去，第二對租客是在加工區工作的姊妹，兩人入住不久，妹妹就發現姊姊每天半夜2點都會到客廳的某一處待著，撞見幾次覺得很怪，但問了姊姊，對方總說自己在睡覺，直到某天妹妹被調去大夜班工作，回到家卻發現姊姊在同一個位置離世，讓妹妹當場嚇哭，立刻報警處理。

男網友指出，經歷過2起事件，房東決定出售公寓，找來房仲告知事情的始末，決定用比市價低三成的價格出售，而房仲小姐與同事帶看房的時候，總會在客廳看到一個模糊的女生身影，因此會避免在晚上前往該公寓。不料某天有人約在下午6點看房，她只能硬著頭皮帶看，回公司開會時，同事都覺得房仲小姐怪怪的，結果隔天那位女房仲就無故曠職，最後同事發現公寓的鑰匙不見，趕到現場憾事已經發生。

男網友說，後來這個物件被一位投資客以58萬買下來，經過一段時間整理，決定再度出租，但鄰居看到廣告後卻問投資客說，這房子不是已經出租了嗎？每天晚上都有人在講話，從此鄰居再也不敢在晚上出門。

男網友表示，投資客委任房屋出租公司代管，而負責的小姐擁有靈異體質，一到現場就警告投資客說，這裡要做法事，要不然會一直出事，但投資客不信邪，把這個問題帶過，結果這位代管的小姐成為被抓交替的第四例，最後也不幸離世。

男網友表示，第五例被抓交替的個案是住在對面的鄰居，某天無故在家輕生，家屬辦完喪事就搬家了，第六例則是一位單親媽媽，剛離婚看著房子便宜就租了，住了8個多月，某個月卻拖欠房租多日，房東只好到租屋處找房客談，結果一開門就飄出濃烈的屍臭味，單親媽媽已經死亡多日，而房東目睹恐怖的現場畫面，嚴重受驚，從此該物件再也沒有出租，房東只說不想再出租害人了。

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