「大陸第一網紅」馮提莫憑藉甜美外型與歌聲，在網上累積超高人氣，不過她在去年與經紀公司合約到期後，竟無預警消失半年，日前她坦承是因罹患甲狀腺癌晚期開刀；如今她被挖出過往曾陪睡金主等負面傳聞。

根據大陸報導，有一名男會計2015年付了500人民幣打賞實況主，後來發現實況主都只會關注打賞比較多錢的粉絲，他竟挪用公款10個月共盜用960萬人民幣（約新台幣4500萬元），他透露，每週會瞞著妻女到上海和該名女實況主見面約會，事情爆發後，該名男子遭判刑7年，並須償還960萬人民幣給公司，當時有眼尖網友發現，新聞畫面中，雖女直播主的照片被打馬賽克，但仍看得出是馮提莫。

馮提莫被傳與乾爹的「13分鐘陪睡」影片。（圖／翻攝自微博）

對此，馮提莫坦承「有收錢」，但強調只見過一面，絕無發生性關係，且在得知 4500 萬為公款後也立即與直播平台聯絡，該款項將會全數退還。

事實上，馮提莫先前被直播主「軒子巨2兔」的助理爆料，她與乾爹的床照外流，更接露她為了不流失粉絲隱瞞已婚身分，而之後流出的馮提莫陪睡乾爹的「13分鐘影片」中，可見有位女子裸上身在床上滑手機，而她的外貌乍看神似馮提莫，但有網友指出馮提莫身高只有150公分左右，且臉型及聲音並不像，針對這部影片馮提莫先前也澄清是子虛烏有。