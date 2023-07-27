一名男子因為初期腎衰竭，遵循醫師建議以魚類做為蛋白質的來源，但6個月後仍未見好轉，醫師相當不解，一問下才知，患者都吃加了鹽的魚類。醫師表示，魚肉具有抑制癌症的功效，但是一旦加了鹽，就變成會增加癌症風險的食物，因此民眾要吃新鮮、未經醃漬的魚肉。

腎臟科醫師江守山在《健康好生活》中表示，上述男子為糖尿病腎病變的初期患者。遇到此類病患，醫師都會建議以魚肉做為動物性蛋白質的來源，然而患者遵循建議後，6個月後仍未見改善，醫師詢問後才知，原來男子吃的魚為加鹽、醃漬過的魚。

江守山表示，魚的蛋白質一旦加了鹽，就不再原本優質的蛋白質，會從一個可抑制癌症的食物，變成促進癌細胞生長的食物。「魚肉的蛋白質已被證實有助腎臟功能，但若加了鹽，魚的蛋白質就會變性，此變性蛋白質不再有助人體健康，反害人體健康。」

他並表示，為了防止食物腐敗、延長食物的保存期，可透過加入鹽或糖，來讓食物脫水，以干擾食物中微生物的生長，「但研究發現，加糖後的食物蛋白質不會讓蛋白質變性、以造成促進癌細胞的副作用。」