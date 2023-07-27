Angel Perdomo drills Manny Machado with a 98 mph fastball after he gave up a home run and Manny did not like it



Perdomo has been ejected pic.twitter.com/YlzwVMXi55 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) July 26, 2023

海盜牛棚投手安吉爾帕多摩（Angel Perdomo）26日登板後援，遭到教士球星索托（Juan Soto）打出全壘打，又不滿對手囂張慶祝，安吉爾帕多摩選擇以觸身球來報復對手，卻吃上了3場禁賽的處分。

7局下教士進攻，安吉爾帕多摩先拿到2個出局數，但1顆96英哩內角四縫線速球，索托扛向了右外野觀眾席上，助球隊再搶一分，索托開轟後沒有馬上進行跑壘，而是留在打擊區仔細欣賞全壘打秀，索托無視潛規則的行為也惹怒了安吉爾帕多摩。

安吉爾帕多摩將不滿情緒發洩在下一棒馬恰多（Manny Machado）身上，直接將球丟在打者背上，該球球速來到98英哩，是安吉爾帕多摩當晚投出最快的1球，馬恰多相當不高興，安吉爾帕多摩則是當場遭到驅除，大聯盟將他禁賽3場，海盜總教練謝爾頓（Derek Shelton）則是吞下1場禁賽，2人都沒有選擇上訴。

整場比賽海盜只在2局上靠著狀元郎亨利戴維斯（Henry Davis）陽春炮拿下1分。遭丟報復觸身球的馬恰多敲出本季第20轟，捕手桑契斯（Gary Sanchez）繳出猛打賞、囊括3分打點，先發投手史奈爾（Blake Snell）主投6局掉1分，本季第7勝進帳，教士終場5比1打敗海盜，持續追擊外卡門票。