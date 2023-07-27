小編今（27）日精選5件不可不知的國內外財經大事。微軟、谷歌上季（4至6月）財報雖然業績各有千秋，但共通點是雙方為了布局AI市場不斷擴大資本支出，可見AI錢坑深似海不是隨便一家公司玩得起，而這些錢絕大多數都流入AI晶片一哥輝達的口袋。

【1】微軟、谷歌財報揭露 AI錢坑深似海 流入輝達口袋

谷歌母公司Alphabet上季資本支出69億美元，雖然低於華爾街預期的80億，但主要是因為谷歌資料中心工程進度落後。Alphabet財務長波拉特（Ruth Porat）表示今年下半一直到明年將持續擴大資本支出，全力搶攻AI商機。

【2】聯電Q2獲利 寫近8季新低

晶圓代工廠聯電第二季獲利寫下近8季新低，單季每股稅後純益1.27元大致符合財測與市場預期，聯電共同總經理王石表示，大環境狀況不及過去、客戶下單態度相對保守，第三季晶圓需求仍不明確，預估第三季晶圓出貨約季減3％～4％、晶圓平均美元價格季增2％、平均毛利率季減低個位數百分比，因此市場預期聯電第三季營收仍有小幅下滑壓力。

【3】友達彭双浪：面板價量回升

友達（2409）第二季營運明顯改善，毛利率、EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）轉正，單季虧損縮小到48億元。友達董事長彭双浪表示，面板最差的時點已經過去，下半年供需朝向健康發展，返校潮和年底旺季拉貨動能看好，預期下半年會比上半年好。

【4】陸限產、歐制裁 我鋼廠利多

鋼市復甦跡象愈來愈明朗！近期鋼鐵業利多消息湧現，尤其大陸鋼廠傳出限產、鋼品出口量降低的消息，讓市場價格回穩出現契機，加上歐盟對大陸熱軋洗產地的做法展開制裁，有助台灣鋼廠進一步提升出貨量能。

【5】陸搶買輝達新顯卡 需求勝全球

在美國政府限制措施下，外界關注圖顯巨頭輝達（NVIDIA）對大陸市場的動態，輝達日前表示，新推出的RTX40系列在大陸刷新換代速度新成績，超過全球其他市場。