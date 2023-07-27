高雄刺青師彫博2021年指控保母將女兒虐死，也讓保母的執照遭社會局吊銷，沒想到案情大逆轉，檢方在女嬰體內驗出毒品反應，質疑父親雕博吸毒害命，對此，雕博先發文自認吸毒後又刪文，重新PO文後又怒嗆：「公道自在人心」，對此，網紅陳沂發文反擊對方。

陳沂在臉書曬出女嬰父親雕博的前後PO文，只見他不僅認了有吸毒，還嗆聲：「上一篇文是我情緒文，我真的不需要跟你們嘴來嘴去，誰翻車都還不知道」，接著強調：「公道自在人心」，對此，網紅陳沂分析出雕博PO文的三大重點，分別是：「1.他有在拉、2.他拉k和女兒在保母家發生意外無關、3.女兒體內驗出k，難道不會是開刀時注射了什麼嗎」。

陳沂表示法醫解剖報告中，指出女童死於急性硬腦膜下腔出血，加上毛髮及血液驗出k他命反應，推斷是造成倒地原因，因此女童死亡無非與雕博吸毒有關，對於雕博質疑是否開刀時注入藥物？她指出這般推斷更加荒謬，因為K可能會被用於藥品中，但注射是不會進到胃裡的，倘若胃部有殘留k，那是否有餵食的可能。

陳沂指出推斷上述可能後，讓她忍不住直呼：「愈想愈毛骨悚然」，不忘嘲諷：「請問雕博你的法律知識是跟鳳梨吳泓逸吳檢座學的嗎」，對此，網友紛紛留言：「到現在還不認錯，講得保母罪大惡極，自己卻不用為小孩的死負責」、「89 不論醫學及法律的基本常識都沒有，所以真的要讀書」、「好恐怖細思極恐！吃K89說自己被司法迫害」。

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