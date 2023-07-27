宏碁資訊股價從今年初130元附近起漲，到5月初突破300元，之後修正到7月中旬，近期再度從250元短短5個交易日，股價直逼400元大關，來到399元，達到公布自結財務數字標準。

總計6月營收12.51億元，年增8.78％，稅前淨利0.92億元，年增31.43％，歸屬母公司業主淨利0.68億元，年增23.64％，每股盈餘1.64元，年增8.72％；累計5-6月營收15.82億元，年增4.15％，稅前淨利1.27億元，年增47.67％，歸屬母公司業主淨利0.96億元，年增41.18％，每股盈餘2.32元，年增24.1％。

微軟推出生成式AI聊天助手「Copilot」完整融合進Windows系統，並公布訂閱方案每月達30美元，有望增加宏碁資訊營收來源，包括軟體授權費、AI顧問諮詢費用、產品加值服務收入及內部程式優於可節省成本。宏碁資訊短期主要反映copilot將帶來雲端訂閱營收成長，凱基投顧以雲端營收其中70-80％為微軟軟體訂閱營收估計，若以平均每人訂閱價格為22美元，預估宏碁資訊2023年訂閱人數可達50萬人，以copilot的滲透率分別為10％及50％的情況下，對宏碁資訊的EPS貢獻分別為0.79元及3.96元。