“The great news for Bronny James, I’m told, he’s doing fine, he’s fully stable … it’s uncertain exactly when and if he will play this upcoming year. Only tests can determine that.”



NBA Insider @ShamsCharania updates us on Bronny James. pic.twitter.com/MiGw6NFFXS — Stadium (@Stadium) July 26, 2023

先前突然在南加大練球時因為心臟驟停倒下送醫的「小皇帝」詹姆斯大兒子布朗尼，27日被《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，目前狀況恢復穩定，且感覺很不錯，這也讓詹姆斯與老婆薩瓦娜感到如釋重負，也對布朗尼的恢復情況抱持樂觀態度。

「目前我被告知的情況，布朗尼的情況不錯，他的狀態是完全穩定的，感覺也很不錯，」查拉尼亞表示，「這次心臟驟停事件發生在美國時間周一，他在走下球場時昏倒，幸運的是南加大醫護人員有在現場，且及時處理讓他迅速復甦。」

查拉尼亞表示，布朗尼已經接受了一些檢查，在接下來的幾天還有更多的檢查，來確定這次事件發生原因，當前還不確定他何時可以參加接下來這個賽季的比賽與能否繼續參加，只有等待檢查結果才可確定這些。

至於《TMZ》也爆料，布朗尼的狀態好多了，讓詹姆斯與薩瓦娜感到安心，並非代表兩人不急著知道布朗尼的病因，而是從醫生那邊得到足夠的保證，且消除了恐懼，更讓詹姆斯與薩瓦娜感到安心的主因，則是布朗尼只在加護病房待了很短的時間。