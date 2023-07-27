聯準會升息1碼，美股漲跌不一，台股不受影響，今（27日）以17189.30點開出，上漲逾50點，隨後漲逾百點，權值股台積電小彈4元，觸及570元，AI族群持續強勢，緯創及廣達皆漲逾2%。

美國聯準會如預期升息1碼，但上調美國經濟狀況的評估，未來仍有空間繼續升息，美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲82.05點（或0.23%）至35520.12點，那斯達克指數下跌17.27點（或0.12%）至14127.28點，標普500指數挫低0.71點（或0.02%）至4566.75點，費城半導體跌55.89點（或1.49%）至3699.37點。

台股昨（26日）下跌36.34點，收在17162.55點，成交值為3630.68億。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商賣超，合計賣超27.03億。自營商賣超20.7億，投信賣超19.96億，外資及陸資買超13.63億。