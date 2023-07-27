大陸一對夫妻婚後懷孕，由於是雙胞胎的緣故，老婆在產房的時間很長，讓老公在外面等得很焦急，為了激勵太太竟開始大喊「寶寶、寶貝」，讓幫忙接生的醫護人員笑說「真的好肉麻！」事後才知道，原來這位準爸爸姓「保」，決定將孩子取名「保寶」和「保貝」，因此喊的是孩子們的名字，引起網友討論。

壹讀《朗朗育兒課堂》近分享，大陸一對夫妻懷上一對雙胞胎，老婆生產的時候，準爸爸在產房外面焦慮等待，由於生產的時間拉得很長，為了鼓勵太太加油，這位準爸爸竟在產房外開始大喊「寶寶、寶貝」，讓護理師聽了忍不搖頭說「真是太肉麻了！」

經過幾個小時的努力，雙胞胎終於順利出生且都很健康，護理師這才得知，那一聲聲的「寶寶、寶貝」不是在喊老婆，而是因為這位爸爸姓「保」，夫妻倆知道懷上雙胞胎以後，決定將孩子取名為「保寶」和「保貝」。

雖然這個名字和「寶寶、寶貝」的讀音相同，讓不明就裡的人覺得很肉麻，但這對夫妻也說，當初替孩子取這個名字，就是覺得孩子是他們的心頭肉，這個名字體現了他們對孩子的愛，也希望孩子未來能找到將他們視若珍寶的人。