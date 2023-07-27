陸軍步兵訓練指揮部教官組李姓上士教官因於去年2月間與家人聚餐飲酒後涉嫌酒駕，遭陸軍司令部核定撤職，且停止任用3年。李男不服並提行政訴訟。高雄高等行政法院經審理，認定軍方依違反陸海空軍陳發等規定懲處，最終判他敗訴，可上訴。

根據判決書，李男隸屬陸軍步兵訓練指揮部所屬特產教官，他於2022年2月3日凌晨3時30分許，在參與家人聚會上飲用威士忌後，駕駛時行經高雄市苓雅區中山路、新光路口自撞分隔島，經員警到場實施酒測，酒測每公升0.66毫克，測出酒駕事實。

李男表示，他於2月2日晚間至KTV參與家人聚會，因聚會場所附近找不到停車位，故臨停紅線區。他原想以茶水代酒，然因包廂燈光昏暗不慎誤拿酒杯，飲入套水後約莫250c.c.之威士忌，且原本決定飲酒後原決定不再開車，惟因車臨停於紅線，不想遭檢舉開單，只好將車開回住處。

陸軍步兵訓練指揮部於同年2月7日召開懲罰評議會，決議予以李男撤職，並停止任用3年。李男不服，並提行政上訴，聲稱他並非於執行勤務時飲酒，更無廢弛職務，認為單位懲罰過重、違反比例原則，因此要求撤銷處分。

高雄高等行政法院接手審理時，認定李男酒駕一事違反國軍風紀維護實施規定、陸海空軍懲罰等法令，關於其遭撤職、停止任用3年，軍方並無裁量怠惰情事，最終判敗訴。全案仍可上訴。

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