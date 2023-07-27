聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上表示，央行將視每次會議的情況做出決定、會密切關注經濟數據，但強調今年降息是「非常不可能的事」。

周三收盤，道瓊指數漲82.05點或0.23%，報35,520.12點。標普500指數跌0.71點或0.02%，報4,566.75點。那斯達克指數跌17.27點或0.12%，報14,127.28點。費城半導體指數下跌55.89點或1.49%，報3,699.37點。

標普500指數11大類股漲跌互見，通訊服務類股漲2.65%，漲幅最大；但科技股跌1.30%，跌幅最大。

在周二盤後發布備受矚目的財報後，大型科技股漲跌互見。

微軟收跌3.76%，在所有科技巨頭中表現最差。其上季營收獲利均優於市場預期，但為了滿足對AI新服務的需求提出激進的支出計劃，令投資人對其利潤感到擔憂。

谷歌母公司Alphabet大漲5.78%，受惠於穩定的雲端業務和廣告業務反彈，其第二季上季營收獲利均優於華爾街預期。

紐約證交所由科技巨頭組成的FANG+指數下跌0.72%。今年以來，在AI狂熱和聯準會升息已近尾聲的預期帶動下，該指數已上漲約75%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數漲2.82%。

台灣晶片股全面收黑，台積電ADR跌0.91%，聯電ADR跌1.64%，日月光跌2.59%。

截至周三，標準普爾500指數152檔成分股已發布財報，其中約77.6%的上市公司上季業績表現超過市場預期。

美國交易所成交量為99.2億股，過去20日全日均量為103.2億股。

紐約證交所上漲與下跌股數比為1.75：1。那斯達克指數上漲與下跌股數比為1.64：1。

標普500指數有29檔成分股創下52周新高、無一創新低。那斯達克指數有72檔成分股創下52周新高、92檔創新低。