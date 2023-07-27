其中本次單筆土地標售最高總價，為中原營區的普忠段2地號土地，得標總金額達20億360萬元，溢價率10%，國泰人壽也發布重訊公告，證實標下該土地。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，國泰人壽買下的土地，為產專二用地，基地面積超過3200坪，且位處台一線、普忠路雙幹道，對面便是中壢工業區，在產業發展上具有極佳的地利優勢。依照產專二的用途規劃，該地可供工商會展、高科技、購物中心、文教休憩，以及與前項相關之倉庫、生產實驗室等設施使用，因此國壽取得土地後，可興建工商複合會展中心或倉儲物流基地出租，發展頗具彈性。

這次標售的土地單價王，是中壢中運段138、139地號，總面積共820坪，單價108.6萬。台灣房屋中壢體育園區直營店店長蕭富友表示，這筆土地是這次少數的商業區土地，旁邊緊鄰未來的桃園綠線捷運站捷運GE05，加上鐵路地下化雙軌效應，體育園區重劃區可說是中壢市區新的亮點，也是繼青埔之後最精華的地段，最富「豪宅相」，推估未來推案恐上看五字頭。

而本次標售的人氣王，為中運段46地號的住宅區土地，共吸引6封標封投標，最終由鍾姓自然人，以總價約3.32億元、每坪約73 .2萬元得標，溢價率高達33.3%。