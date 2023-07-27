颱風來襲，不少人期待可放颱風假，一名網友表示，回想過去縣市首長宣布放颱風假，不管何時放都引來民怨，好奇問「幾點宣布放颱風假最惹民怨？」多數人直指「即刻放假」的颱風假最討厭，造成交通堵塞，「即刻放假真的不知道什麼概念，真的超不爽，冒大雨回家」。

原PO今（27）日於PTT八卦版指出，各縣市宣布放颱風假的時間不一，好一點的前一晚宣布，慢一點的凌晨，再慢的就是當日早上6點至8點之間，但這個時間通常都已經出門上班課，此時宣布放颱風假，又得折返回家。

原PO還提另一種狀況是，中午或下午開始停止上班上課，結果冒著大雨回家，民眾怨聲連連，他問「到底哪個時間宣布放颱風假，才不會被罵？」

貼文引發網友爆量討論，多數人回想過去縣市首長曾宣布「即刻放假」，讓大家手忙腳亂，造成交通大打結，全亂成一團」、「以前台北還發生過即刻放假的，回家塞爆」、「即刻放假＋1」、「當然是中午12點，即刻停班停課」、「即刻放假真的不知道什麼概念，真的超不爽，冒大雨回家」、「即刻放假」。

其他網友也分享其他看法，認為早上6點宣布為佳，「早上9點宣布不行，快到公司才說」、「早上7點後宣布最討厭，小孩都送上學了，又急著到學校接小孩，颱風天冒大雨被搞死」、「出門前宣布都很爽」、「早上的話，6點還OK，太晚就不要了」。