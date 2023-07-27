英國政府近日發佈消息稱，英方將於今年底與台灣共同主持召開第26次「英台經貿對話會議」，並適時啓動商談英台「強化貿易夥伴關係」。英國時間7月26日，中國駐英國使館發言人就英台「強化貿易夥伴關係」答記者問，敦促英國政府停止以強化貿易關係為名提升英台實質關係。

中國駐英國使館發言人說，中方一貫堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來。英方有關做法違反一個中國原則，違背英方自己作出的僅同台灣保持非官方關係的承諾，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並已向英方提出嚴正交涉。

使館發言人指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政。一個中國原則是中英建立和發展外交關係的政治基礎和重要前提，是一條不可逾越的紅線。中方敦促英方停止以強化貿易關係為名提升英台實質關係，停止任何違背一個中國原則的行徑。任何損害中國利益的行為都必將遭到中方有力回擊。