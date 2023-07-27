台灣桌球好手江宏傑2016年與日本桌球天后福原愛結婚，當時兩人 濃情蜜意，立下台日名人婚姻典範，未料婚姻僅維持了5年就瞬間崩盤，今(27日)江宏傑更將在日本舉行記者會隔空交火前妻，外界好奇兩人婚姻為何走到這步？PTT網友大多回應：「叫人家坐後座拿衛生紙」。

昨晚江宏傑將在日本開記者會的消息傳出，有網友在PTT八卦版發文，問：「江宏傑是走錯了哪一步？」才會使過去的甜蜜婚姻一夕崩盤？網友紛紛回應：「騎機車提兩串衛生紙」、「你叫一個富家女坐機車，搶特價衛生紙，由奢入儉難啊」、「肯定是騎機車拿衛生紙+路邊攤選衣服」、「騎機車買衛生紙，嚇死日本人」，也有人認為：「選擇住高雄而不是住日本」、「我覺得他不應該加入演藝圈」、「誤以為福是同甘共苦那一型的」、「機場買筆記本吵架真的很瞎，用自己的錢也不行」、「不是娶日本女生錯了，是雙方經濟差距太大」。

江宏傑和福原愛新婚時曾上實境節目放閃秀恩愛，也上過許多專訪節目分享相處細節，其中福原愛曾在實境節目跟好友爆料兩人曾為了「一本筆記本」吵架，福原愛說，自己是喜歡收集筆記本的人，有次在機場看到喜歡的筆記本，卻被江宏傑阻止，讓福原愛氣到放話是用自己的錢買，但江宏傑還是希望她不要浪費，福原愛則淚灑現場。

另外，福原愛也曾回憶，有次和江宏傑到大賣場買衛生紙，剛好遇到買二送一，但他們是騎機車來的，只好再坐機車回去，於是後座的福原愛變左右手各拿一串衛生紙，前座中間再放一串衛生紙，有點狼狽地回家，也是福原愛意外接觸到的在台接地氣生活，讓她印象深刻。