27日上午6時許，濱海公路蝙蝠洞路段發生聯結車交通事故，導致南北雙向交通受阻。（翻攝照片／張志康新北傳真）

27日上午6時許，濱海公路蝙蝠洞路段發生聯結車交通事故，導致南北雙向交通受阻。（翻攝照片／張志康新北傳真）

27日上午6時許，濱海公路蝙蝠洞路段發生聯結車交通事故，導致南北雙向交通受阻。（翻攝照片／張志康新北傳真）

27日上午6時許，濱海公路蝙蝠洞路段發生聯結車交通事故，導致南北雙向交通受阻。（翻攝照片／張志康新北傳真）

新北市瑞芳區濱海公路台2線75公里處，也就是在蝙蝠洞附近路段，27日上午6時許發生貨運聯結車自撞，車頭反折翻覆的事故，造成濱海公路南北雙向交通中斷約2小時，8時15分恢復雙向通車。詳細事發原因，有待警方進一步調查釐清。

貨運聯結車自撞「折甘蔗」 濱海公路雙向受阻2小時

據警方透露，44歲的張姓男子27日6時許，駕駛一部貨運公司所屬的聯結車，沿台2線濱海公路由宜蘭往基隆方向行駛，行經事發路段時，疑似因為不慎擦撞路邊護欄，導致聯結車的車頭反折（俗稱「折甘蔗」）側翻，駕駛張男也受困車中。

警方獲報後，新北市瑞芳分局與新北消防第六大隊迅速派員趕到現場，經消防人員協助將張男救出，所幸沒有受傷。不過聯結車也橫在路中間，導致濱海公路南北雙向交通中斷。直到上午8時，拖吊車趕到現場，8時15分濱海公路才恢復雙向通車。

警方對張男進行酒測，張男的酒測值為零，確切的事發原因，還有待警方進一步調查釐清。