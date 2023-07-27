美媒《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，道奇已經決定將本季投球表現不佳的「雷神」辛德加（Noah Syndergaard）送到守護者，換回游擊手羅薩里歐（Amed Rosario）。

羅薩里歐在大都會小聯盟體系發展，曾在官方公布的大聯盟百大新秀中高居第2，之後大都會為了追求明星游擊手林鐸（Francisco Lindor），只能割捨同為游擊手的羅薩里歐，將他交易到守護者。羅薩里歐轉戰新東家後，打擊表現維持一定水準，也開始跨足外野位置。

守護者先前和另一位游擊手吉曼奈茲（Andrés Giménez）簽下7年長約，羅薩里歐合約也將在今年到期，成為交易籌碼也是預料中的事。先發游擊手勒克斯（Gavin Lux）意外在春訓期間受傷，道奇開始尋找內野戰力，羅哈斯（Miguel Rojas）雖然守備穩定，但打擊卻是罩門，補進吉曼奈茲是進攻端的升級。

王牌強投比柏（Shane Bieber）將會缺陣到9月，守護者輪值出現破洞。辛德加去年賽季效力天使重拾身手，今年則以1年1300萬美元加盟道奇，成績卻不盡理想，12場先發自責分率7.16，每局被上壘率1.44，守護者決定賭一把，再將辛德加帶回美聯，擔任輪值5號先發。