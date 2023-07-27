在原本的先發控衛「聰明哥」史馬特突然被「綠衫軍」塞爾提克透過三方交易送去灰熊之後，誰是塞爾提克下個球季的先發控衛？是不少綠軍球迷當前心中最大疑問，塞爾提克總教練馬祖拉選在27日提前公開放話，「德瑞克懷特將成為我們的先發控衛！」

「我們有能力打不同方式球賽，可以打小個或大個陣容，基於我們人員變動，將為懷特、布羅格登、普里查德等人帶來很多機會，」馬祖拉表示，「我會讓他們3人都知道我們需要依賴與培養他們很重要，我們將有機會在攻守兩端都依賴與培養他們。」

懷特去年2月才從馬刺被交易到塞爾提克，儘管一開始並未受到重用，但在上季塞爾提克改由馬祖拉領軍之後，懷特不僅打滿82場例行賽，更先發了70場，場均12.4分、3.9助攻與3.6籃板，投籃命中率4成62，三分命中率3成81，罰球命中率8成75。

如今隨著馬祖拉提前預告懷特擔任先發控衛，代表他仍想讓曾拿年度第六人的布羅格登擔任主要替補控衛，普里查德則是隨時上場救火，畢竟塞爾提克下季可以排出懷特、傑倫布朗、塔圖、波爾金吉斯與荷福德的實力強大先發陣容。