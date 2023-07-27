華裔球星林書豪日前在社群貼出接受針灸照片，卻被網友質疑幫他針灸的人是羅姓按摩師，而非符合法律規定的醫事人員。台北市衛生局認定非醫師執行針灸是密醫行為，將羅男依違反《醫師法》函送台北地檢署偵辦。台北地檢署27日偵結，因羅男認罪，給予緩起訴處分，並命羅男支付國庫3萬元。

林書豪日前在社群平台Instagram發布接受羅男針灸的影片，遭網友質疑實施針灸的羅男不具有醫師資格，台北市衛生局4月24日進行調查，5月2日認定羅男不具醫師資格，卻替林書豪實施醫療行為，涉違反醫師法第28條，將羅男函送北檢偵辦。

台北市衛生局認為，針灸是中醫師的醫療行為，即使是西醫師執行，也須經過訓練，幫林書豪針灸的人非醫事人員，觸犯《刑法》密醫罪，須移送地檢署偵辦，依《醫師法》處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上、150萬元以下罰金。

檢察官查出，羅在今年3至5月，對林書豪進行3至4次實施針灸。