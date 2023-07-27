總統蔡英文25日新冠快篩陽性確診，取消當天下午的公開行程，但26日仍照常出席視導漢光39號演習。目前新冠疫情以XBB變異株為主流，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎透露，BNT、莫德納、Novavax都在進行XBB疫苗的臨床試驗，未來國內應會維持公費接種，但目前尚未決定施打族群。

蔡英文25日上午行程結束之後覺得身體不適，快篩後確診新冠肺炎，由於症狀輕微，隔日戴口罩照常出席行程。根據疾管署現行規定，快篩陽性者應採自主健康管理「0＋n」，快篩陰性或是距離發病日／採檢陽性日達10天即可解除自主健康管理；建議有症狀時在家休息，避免不必要外出，無症狀或症狀緩解（退燒至少1天）後可安心外出，但須全程戴口罩。

李秉穎今天接受廣播節目專訪指出，病毒從身體排除的時間變短，以前大多要14天，現在病毒幾乎1周就會消失，「不是病毒變弱，是我們變強了！」因為有打疫苗，雖然抗體衰退，但T細胞會留下記憶，當碰到新病毒進來就會馬上動員，殺死被感染的細胞，避免發生重症。

雖然總統府表示蔡英文症狀輕微，但李秉穎仍提醒，生病時如果太勞累，會使免疫系統相對低下，對於疾病康復有負面影響，建議總統正常飲食、不要太操勞。他提到，有些人誤以為感冒時運動流汗會比較快康復，這是錯誤的觀念，可能反而加重病情。

國內新冠疫情持續下降，疾管署檢出變異株仍以XBB為主。李秉穎認為，現在正值暑假期間，學生群聚傳染風險較低，加上天氣變熱，不利於病毒生存，預計到8月疫情會維持穩定，但難保9月是否會有一小波新疫情，但就算有，也不會高於之前的疫情。

李秉穎指出，目前包括BNT、莫德納、Novavax都已啟動臨床試驗研發XBB疫苗，正在國外積極申請藥證，希望因應今年秋冬可能出現的另一波疫情。而國內ACIP已有相關討論，但尚未決定建議施打對象是全民還是僅限高風險族群。

李秉穎說，待XBB疫苗在國外取得藥證，如果三家都有來台灣申請藥證，可能會採標案形式，例如流感疫苗有好幾個廠牌，不會獨厚一家，因為一旦廠商生產不出來，今年就沒得打。他也透露，未來XBB疫苗應會維持公費接種，但不清楚疾管署是否已經著手採購。