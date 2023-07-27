大陸廣東省廣州市荔灣區一名男子，23日竟在當地泳池內游泳期間，脫下泳褲排便，此舉也讓工作人員接獲多名泳客眾抱怨，池中出現不明排泄物，後經調閱監視器確認事發經過，憤而報警。至於涉事男子，到案一度辯解「當時沒忍住」，仍需賠付人民幣8000元（約新台幣3.5萬元），還被永久取消會員資格。

綜合陸媒報導，2名男子起初在泳池內蛙式游泳，後來游在前方的男子，卻趁換氣空檔脫下泳褲排便，接著若無其事往前游去，任憑排泄物在水面漂浮，此時緊隨其後的男子絲毫不覺異狀，也在早已淪為糞水的區域向前游了一段距離。

之後工作人員連續接獲投訴，直指池中有不明排泄物。對此，一旁的救生員立刻要求所有泳客上岸，後經調閱監視器得知事發經過，憤而報警。至於涉案的中年男子，到案辯稱「當時沒忍住」，但仍被永久取消會員資格、賠付人民幣8000元（約新台幣3.5萬元）。如今該處泳池的池水已被換新、消毒，等到監管部門查驗合格會再重新開放。

另外，隨著監視器影像曝光，引來網友痛批「噁心死了」、「我終於都理解什麼是口糞傳播了」、「讓他把水喝乾」、「這個哥們素質堪憂」、「太缺德了」，也有人心疼當時游在後方的男子，直呼「心疼後面的老哥」、「後面的那位是否可以申請賠償」、「後面那位還在糞泳前進」。