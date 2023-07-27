據衛星圖像顯示，柬埔寨沿海城市西哈努克市的雲朗海軍基地翻新工作已接近完成。柬埔寨國防部發言人春速傑（Chhum Socheat）向美國之音高棉語組證實，這項工作將很快完成，但並不知道正式啟用的日期，同時否認外界有關中國將利用該基地對抗美國影響力的臆測。

報導稱，該地點建造了一個能夠停泊航空母艦的主要碼頭，因此人們對中國建立雲朗海軍基地的意圖產生了懷疑。美國官員懷疑這個由中國升級翻新的設施，將會專供中國軍方使用。

柬國防部發言人春速傑否認了有關中國將利用該基地擴大其在該地區對抗競爭對手美國影響力的猜測，「我很遺憾有這些不真實的信息。柬埔寨很小。他們一些國家對我們國家有惡意。」「某些國家不承認真相，而且它們還散布不真實的信息。」

監測雲朗海軍基地建設的美國商業圖像公司BlackSky說，「從2021年8月到2023年7月，中國大型軍事海軍基地的發展速度迅速」，「位於雲朗基地西岸的一個傾斜深水碼頭與吉布地中國人民解放軍支援基地的另一個軍事碼頭之間幾乎完全相同。」

報導稱，7月24日，保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）中國項目副主任兼高級研究員辛格爾頓（Craig Singleton）在BlackSky網站上發佈的一份新聞稿中說：「兩個主碼頭長363米，足以支持中國海軍武庫中的任何船隻，包括新的300米長的『003型福建號』航空母艦。」

去年8月，美國國務卿布林肯向柬埔寨政府提出關切，針對柬埔寨用中國資金對海軍基地進行現代化改造的問題，稱如果該基地專供中國軍隊使用，將會對東南亞地區構成威脅。他是在訪問金邊期間說這番話的。

在談到海軍基地時，布林肯對美國之音高棉語組說，美國的關切「首先是確保柬埔寨有一個真正獨立的外交政策，當然就是不會受到任何一方的壓力。」

布林肯說，「至於雲朗海軍基地，我認為整個地區的國家都會非常擔心，是否有某一個國家獨家控制或使用基地的任何部分，或者在那裡做任何破壞該地區其他國家安全的事情。因此，我認為重要的是要保持透明度，並確保基地對所有國家開放，而不是專門用於任何一個國家。」

報導引述政治分析人士速萬那列（Em Sovannara）觀察，雲朗基地是「一個非常敏感的問題」，這要求柬埔寨政府保持透明，以減少美國的懷疑，「如果只是通過新聞媒體發表的政治聲明，它無法解決或消除美國的疑慮。因此，應該有其他機制來加強與美國的外交關係，這才是解決問題的一種方式。」

美國指稱中國將在雲朗保持軍事存在，雲朗基地是北京的第二個此類的海外前哨基地，也是其在具有重要戰略意義的印太地區的第一個。中國在紅海口的吉布地也有一個前哨基地。

柬埔寨國防部長狄班（Tea Banh）去年6月表示，雲朗基地建成後很可能不會開放給任何外國進行全面檢查。他說，柬埔寨不會允許在其領土上有任何外國軍事基地，也「無意對任何國家挑起任何威脅，柬埔寨從不反對其他國家的『軍事建設努力』。」

「柬埔寨只是希望加強其保護能力，以遏制當前地緣政治競爭的壓力和影響，」狄班補充說，「柬埔寨沒有選擇一個國家去對抗另一個國家的政策。」

2022年10月，美國駐金邊大使館對美國之音高棉語組說，柬埔寨政府「對這個項目的意圖、性質和範圍沒有做到完全透明」。

雲朗位於靠近南中國海的泰國灣，中國聲稱對南中國海擁有主權，而忽視國際法。

《華爾街日報》2019年也報導稱，中國已簽署了協議，讓中國人民解放軍軍官駐紮在該海軍基地。衛星圖像顯示一些建築物被拆除，其中一些是由美國建造的，衛星圖像還顯示最近在該基地北半部建造了兩座建築物。