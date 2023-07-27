《美麗島電子報》近日公布2024總統大選最新民調，國民黨參選人侯友宜攀升2.8%來到19.9％；反觀民眾黨參選人柯文哲支持度下跌4.6%，現在處於24%。對此，前立委郭正亮直言，據他觀察，現在已經有部份韓粉出現回流藍營的跡象。他加碼舉例，有位將軍級人物，已到處為侯拉票。

郭正亮昨（26）日在節目《下班瀚你聊》指出，民眾黨民調出現下滑趨勢，最容易的解釋就是部分韓粉歸隊了。郭強調，韓粉事實上絕對不只2%（應指侯友宜支持度提升百分比），尤其韓粉裡面還有很多屬於黃復興黨部的，他聽到一些很偏國民黨的，「真的歸隊了」。

郭正亮更提到，他這禮拜跟退役少將栗正傑時常在節目中同台，對方當場表態，「每天都在幫侯友宜拉票」。郭強調，栗正傑是超級韓粉、正藍軍，從韓國瑜選高雄市長時，就開始以將軍之姿守護在韓的旁邊，「看看他忠誠到什麼程度」。

郭正亮指出，退役少將栗正傑當前有在幫國民黨總統參選人侯友宜拉票。（圖截自中天節目YT）

郭正亮認為，栗正傑現在公開在電視上講，「從今天開始支持侯友宜」，效果真的有出現，部份韓粉真的已經開始歸隊了。