天使輪落海貨櫃打撈進度仍持續進行。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

日前帛琉籍貨櫃船「天使(ANGEL)」沉船後，造成600只貨櫃在高屏外海漂流，造成商漁船嚴重威脅。海委會主委管碧玲今（27）日於臉書發文強調，昨晚已向移民署發出公文，表示將依照《海洋汙染防治法》，針對船長、大副、輪機長、重要船員等相關人士限制離境。

管碧玲指稱，考量「天使號」違反海污法所生之費用負擔過大 ，且該船已沉沒 ，前開費用將難以求償 ，船舶所有人亦未積極面對 ，恐有不履行之虞 ，爱依本法第38條第1項 規定限制3 名重要船員離境 ，等提供足額擔保後才能取消離境限制。

管碧玲進一步指出，航港局出於海事調查，因此也有限制離境的需要，海委會為了追究海洋污染的責任，為了求償的保全，限制離境的理由不同、期限也有所不同。

管碧玲也表示，天使號滲漏的油污仍然無法阻斷，且燃油漏出跡象明顯，而麥寮海洋號昨日趁風浪程度允許，已再清除。儘管海洋號的清除量能非常巨大，最大量能則每小時可清除120立方公尺，然而考量今、明二日之風浪將影響海洋號的工作，滲漏的油污也將被沖散，情況令人憂心。

最後，管碧玲憤怒喊話：「限制離境，依法必須處理，船東有良知，就趕快出面解決問題！」