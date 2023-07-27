●在聯準會宣布升息25個基點（1碼）後，高盛在給客戶的報告中表示，聯準會的政策聲明未表明未來將放緩升息，但高盛預期9月將維持利率不變。

●在聯準會主席鮑爾召開記者會說明利率決議後，摩根士丹利首席美國經濟學家Ellen Zentner表示他對美國利率前景的看法維持不變，即聯準會在今年餘下時間都不會再升息，並將於明年3月開始降息。

●花旗銀行經濟學家Veronica Clark表示，鮑爾的言論顯示9月升息的可能性仍然存在，但她對利率前景的看法仍然維持不變，即聯準會要到11月才會再升息25個基點。

●富國銀行經濟學家Jay Bryson表示，他對聯準會利率動向的看法沒有改變，即到今年底仍會再升息一次。

●亞特蘭大聯準銀行前總裁Dennis Lockhart表示，聯準會的聲音反映其升息周期已經接近尾聲，但高利率持續的時間可能比預期長。

●Edward Jones投資策略師Angelo Kourfafas表示，聯準會給市場的訊息是它無意造成影響，因為人們總是害怕「重大意外」發生。

●Northwestern Mutual Wealth Management投資長Brent Schutte表示，鮑爾釋出的訊息顯然是聯準會之後所做的決定仍將繼續取決於經濟數據。我認為在看到薪資通膨下降之前，聯準會不會停手。

●Bahnsen Group投資長David Bahnsen在談到微軟大跌、谷歌母公司Alphabet大漲時表示，大型科技股在今年以來飆漲後，我們現在已經進入了它們的股價互不相關的階段。