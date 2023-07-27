澳門娛樂公司「微辣」是知名的網紅、KOL藝人的經紀公司，在FB、Instagram、Youtube等方面多角經營，其製作的短片點閱量超過30億，昨(26日)卻傳出旗下前經紀人阿晶（Jane）在Instagram曬出負面情緒文章後，輕生過世，得年29歲，而她生前和微辣搞得相當不愉快，傳出過搶工作風波，還指控被旗下藝人林茂發（加蔥）要求墮胎，男方第一時間否認，阿晶隨後拿出超音波照，林茂發才承認此事。

阿晶最近在社交平台發文表示因為情緒疾病困擾了4年，又曬出許多負面文章、照片，微辣稍早證實前員工阿晶過世，引來網友湧進Doris、林茂發和微辣旗下藝人的社群網站諷刺是「殺人兇手」，要求出面道歉，連微辣的維基百科專頁都被竄改成「微辣殺人集團有限公司」，而林茂發的未婚妻「儀仔」為此發文表示，自己跟阿晶只是同事，也沒有搶過人家男友，希望大家不要在做不實猜測或網路暴力。

阿晶曾與林茂發交往。（圖／翻攝自laochengi IG）

據《香港01》報導，阿晶先前還在微辣娛樂時曾和林茂發交往，2021年她離開微辣娛樂後，也和林茂發分手，不久阿晶自曝過去和林茂發差點有機會變成新手爸媽，但男方要求她墮胎，直到阿晶對外秀出超音波照，林茂發才承認，而微辣的藝人六毫子、佩男、思男、Jacky Lou、林茂發後來接連曬出加上痛哭濾鏡的自拍照，被指是隔空聯手霸凌阿晶。

澳門娛樂公司「微辣」的維基百科被竄改。（圖／翻攝自維基百科）

此外，阿晶2021年離開微辣後，Doris（多姐）突然在Instagram表示，前經紀人已經離職，「往後的日子如果有任何工作或需要寄件給我，請聯絡我」，引來阿晶離職後仍在搶公關品與工作機會的質疑，阿晶當時憤而貼出與公關的對話紀錄，強調是公關主動聯絡和寄送禮物，並非她離職後還巴著化妝品公關不放搶工作。

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