彰化警分局八卦山派出所日前接獲桃園市警局轉報，1名張姓婦人從桃園市搭乘計程車到彰化市八卦山大佛風景區後，向家人透露輕生念頭。彰化警方動員搜救，透過手機定位搜尋，發現張婦跌落水泥護欄，掉到八卦山邊坡，將其救起送醫，成功挽救一條寶貴性命。

桃園市林姓民眾向桃園分局龍安派出所報案，指稱其母親張姓婦人搭乘計程車離家後，前往彰化市八卦山大佛風景區，並使用LINE透露輕生念頭。桃園警方獲報後，在救人如救急下，隨即通報彰化縣警方。

彰化警分局八卦山派出所員警接獲轉報，派遣巡佐蔡祈煌及警員林炫嘉、陳冠旭、王繼賢、謝啓仁等前往八卦山大佛風景區展開搜索。

警方經沿卦山路及景區各處尋找，最後在八卦山大佛風景區，彰化藝術高中對面一帶，發現張女跌落水泥護欄，臉朝下，倒臥於山坡邊坡無法動彈。

警方現場研判張女精神及身心狀況均不佳，隨即通知救護人員到場檢查是否受傷，並立即送往彰化基督教醫院救治，通知其兒子到院照顧。

當時張婦兒子因工作之故分身乏術，不克前來彰化，需隔日請假前來探望，因此聯絡其母親友人至醫院協助照料，之後家屬再到警所依規定製作筆錄，撤銷失蹤人口。

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