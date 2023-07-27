網紅鳳梨（吳泓逸）2021年聲援好友喪女，開直播痛批保母，但案情大逆轉，檢方在女嬰體內驗出毒品反應，查出是副作用導致跌倒身亡，認為女嬰的死亡與保母的照顧沒有因果關係，保母獲不起訴處分，目前正另案偵辦女嬰生父是否涉及毒品罪，鳳梨為此發文道歉，同時，鳳梨還被網紅馮語婷爆料，有女友還「射後不理」，並公開對話截圖，讓鳳梨再次成為話題人物。

網紅馮語婷爆料鳳梨有女友還「射後不理」，在對話截圖中，女方私訊男方忘記吃避孕藥，「如果有怎樣要跟你講嗎？還是不用，如果你在忙我不吵你，我知道你們現在很好，那我不打擾了」，鳳梨只回：「怎麼了」，女方則說：「沒有，你有她陪就夠了，應該不需要我了，我現在吃藥也來不急(及)了，到時有怎樣要告訴你嗎？你回要或不要就好」、「直播太忙，忙到忘了去買藥吃」，鳳梨冷回：「要阿」、「你幹嘛啊」、「我最近真的比較忙」。

馮語婷限時動態全文。（圖／馮語婷Instagram）

馮語婷怒轟鳳梨：「你為什麼有女朋友還給人家射後不理啦！用完了就在那邊裝忙，吃藥都來不及了，一個無辜的小生命就這樣消失了，詐騙、吸毒、販毒、墮胎樣樣來ㄟ」，還狠酸：「你如果忘了可以私訊我，我再把這女生的資料給你，47萬不賠，總不會連一兩萬的墮胎費也不賠吧！」

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