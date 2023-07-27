3年前國防部陸軍司令部賴姓少校，與女網友到KTV唱歌聚會，趁機對她摸胸猥褻，刑事部分賴男獲判緩刑2年確定，但遭軍方處分2大過及不適服現役退伍，他不服提告請求撤銷，台北高等行政法院認為軍方處分並無違誤，判決駁回其訴訟。可上訴。

2020年賴姓少校會計審計官，在2020年11月29日晚上，與女網友、鄭姓及其他3名友人，相約前往高雄市一家KTV唱歌聚會；隔天凌晨3點多，賴男利用聚會結束散場之際而與她在包廂內獨處之機會，加以強制猥褻。

賴男從她背後以雙手環抱她，並以雙手抓住她之胸部，不顧她拒絕、抵抗仍未停手，直至她的鄭姓友人返回包廂欲帶同她一起搭車離去，賴男才放開手，她離開現場後，在車上向鄭吐露賴的犯行，並在同年12月1日報警處理

刑事部分，賴男被依強制猥褻罪，處有期徒刑8月，緩刑2年，並應於判決確定後6個月內，向A女支付20萬元及參加法治教育3場次。

軍方也召開懲罰評議會，決議核予賴男大過2次懲罰，國防部陸軍司令部處分核定他不適服現役退伍，2022年4月1日零時生效，賴男不服，提起行政訴訟，請求撤銷軍方處分。

賴主張，他僅一時失慮而偶然犯下過錯，如果對他為「調職」之處分，顯已可達其懲處目的，原處分顯已違反比例原則。

台北高等行政法院認為，賴男因個人因素一次受記大過2次，經人評會考核不適服現役而予以核定退伍，軍方認事用法均無違誤，判決駁回賴的訴訟請求。

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