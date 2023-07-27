受中颱杜蘇芮影響，今天南高屏等6縣市放颱風假，北部及中部則正常上班上課，一名網友表示，台中和彰化的朋友都曾向他抱怨，從小到大很少放颱風假，他問「台中和彰化是不是真的很難放假啊？」文章上線引發網友熱議，多數人說台中和彰化最不受颱風影響，一旦這2縣市宣布放假，全台災情就會很嚴重，因此這2縣市還是不放的好。
原PO昨（26）日於PTT八卦版指出，周遭的朋友大多是台中和彰化人，過去颱風來襲就曾多次討論，再強的颱風來襲，放颱風假的不是北部就是南部，台中及彰化2縣市總是很平安，感嘆距離上次宣布放颱風假已不知是幾年前的事，「台中和彰化是不是真的很難放假啊？」
貼文釣出住台中和彰化2縣市的網友留言，「我在彰化從小長大，幾乎沒放過颱風假」、「彰化真的超不受颱風影響的」、「台中放假，基本上台灣西部全放假了」、「台中就全台最不受颱風影響的地方啊」、「彰化有大佛鎮著，穩的」。
也有人回憶，1986年中度颱風「韋恩」襲台，當時台中有停班課，結果全台都釀嚴重災情，因此有人說只要台中有放颱風假，基本上都滿慘的，「台中就那個瘋韋恩出去了再從濁水溪上，造成嚴重災情，那次有放颱風假」、「台中有放的，全台災情都蠻慘的，還是不放好」。
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