號稱是「輔大陳若儀」的女網友Kelly今年初因「流水席之亂」，導致婚事告吹，消失了數個月，近日大動作宣布和前男友復合，但隨即被男方打臉稱已經分手且不會再和好，而無緣小姑昨也吐槽「都有男友了，還回來糾纏我哥！」如今Kelly的前男友也曬出兩人的Line對話，只見Kelly在凌晨打了6通電話給他，讓他忍不住搖頭直呼，祝福Kelly能找到更好的對象，也希望可以好好調整生活作息，否則健康遲早會出問題。

Kelly的前男友今在「匿名2公社」上曬出對話截圖說，如果Kelly真的願意改變，他會替她高興，也衷心祝福Kelly能找到更好的對象，或是回去找前未婚夫也可以，畢竟在她心中，他和前未婚夫在各方面都差了一大截，而他也實在無法達到Kelly理想的標準，但是他也衷心希望，Kelly可以好好調整生活作息，否則健康遲早會出問題。

從截圖中可見，Kelly在凌晨2點半打了一通語音電話給前男友，但沒有人接聽，而Kelly見狀立刻傳訊息問「睡了嗎？」然後不到半小時，又撥了2通電話過去。到了凌晨3點半，再度傳訊息說「我答應你，我會改掉脾氣，我們不要吵架了好嗎？」接著從凌晨4點到5點之間，又撥打了3次電話給前男友。

貼文引起網友討論，「Kelly真的是狠角色」、「根本就在亂槍打鳥，但完全不覺得自己才是最有問題的人」、「我不太理解為什麼男主角他們都不願意封鎖？」另有網友吐槽說，編劇是不是靈感枯竭了，第二季顯然沒有第一季精彩。