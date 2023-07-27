過去十天內，中國大陸包括中共中央、國務院、發改委在內的各部門為了挽救深陷泥淖的經濟，以驚人的密度連續發放各種通知和指導，誓言通過種種扶持政策來穩經濟保民生，尤其是刺激民營企業的壯大發展。不過據美國之音報導，與此同時，在社交媒體引起熱議的是已經持續一兩年的公務員降薪潮，依然在全國各地、尤其是發達省份持續發生。

分析人士認為，沒有具體實施細節的公文無濟於事，中國經濟發展的動力源如今均萎靡不振，民間和外國投資者都對當下環境失去信心。

鐵飯碗砸了多大的口子？

自2021年新冠疫情期間開始，中國各地都傳出公務員減薪的新聞，尤其是經濟發達的沿海省份如江蘇、浙江、廣東、福建等地。

報導稱，7月中旬，中國多個社交平台盛傳廣東省政府宣佈公務員降薪25％的消息。此訊息並未得到官方證實，但是引發熱議，中國社交平台微博甚至出現了＃廣東公務員降薪＃的話題，不過微博該話題點擊後出現「根據相關法律法規和政策，該話題內容未予顯示」，可以搜到的發帖數也寥寥無幾。

雖然微博可見內容不多，網友紛紛在知乎或者推特等其他各大社媒討論本地公務員的降薪現狀。其中有被降薪的體制內人員借此發牢騷，也有不滿公務員旱澇保收體制的網友抱怨事業機關效率低下，本不該有大批財政供養人員。

報導稱，早在2022年6月，幾則山東省煙台市教師集體抗議維權的短視頻在網路傳開。這些老師稱，不但近兩年的獎金沒有發放，還被要求退回已發的5-10萬（人民幣，下同）的收入。

報導稱，2022年3月，向來以高薪吸引名校碩博生當教師聞名的深圳市也傳出降薪的消息。有不少深圳教師在網路發帖稱，他們年底績效獎金將減少60％，還有一些人的薪資直接縮水到8-10萬。

報導稱，2021年年底，黑龍江省四大礦區中的煤炭重鎮鶴崗成為中國第一個財政重組的地級市。鶴崗市政府發佈通知，因該市政府實施財政重整計畫，財力情況發生重大變化，決定取消公開招聘政府基層工作人員。

報導引述美國南卡萊羅納大學艾肯商學院教授謝田分析：「不是降薪的問題，現在根本就是停薪。這些年非常嚴重，因為政府的稅收，政府的收入沒有了。原來的土地收入都沒有了。政府的機構也變得非常龐大，都等著吃皇糧。這是全面性的，普遍性的問題，非常嚴峻。」

報導稱，今年38歲的陳先生是江蘇省南通市房管局的一名公務員，從去年開始也面臨收入下降。陳先生的工資原來每個月一萬多人民幣，年底有第13個月的工資和年終獎金。

從表面上來看，陳先生工資並沒有減少，但是獎金和以前比顯然下降了一些。他告訴美國之音：「機關事業單位的工資（結構）全國都應該是一樣的。崗位工資，然後薪級工資，基礎績效，生活補貼，四塊是固定的。每個地方都差不多，頂多補貼的標準不一樣。工資不會降，可能降的是獎金。」

他說：「只不過有的地方，原來虛高的水分去除了而已。有的地方經濟好，會發很多。比如說蘇州，他會高很多。每個城市根據自己的實際情況來制定獎金基數，各個城市不一樣。」

陳先生說，他原來的月工資大概有一萬多，但是後來工資結構進行了調整，變成他之前說的崗位工資、薪級工資、基礎績效和生活補貼。「那就工資很低了。原來我們的標準是一萬多。現在第13個月工資被降成了幾千塊錢。」

除此之外，陳先生的「公休假」補貼也變少了。陳先生所在單位每年有15天年假，如果不休假就以現金形式發放給員工。陳先生以前不休假的時候，補貼可以達到近2萬。「公休假，就是年假嘛。休不了就要發錢的呀。現在也少了，現在只有八千，九千多，反正是不到一萬。」

陳先生由於工作繁忙，以前都是領取補貼：「基本上都沒時間休。怎麼可能讓你休十幾天，亂套了。」但是，今年依然沒休年假的他，能領到的補貼只有差不多過去的一半。

陳先生認為今年的年終獎「肯定比去年要少」，他估計至少要低2-3萬。「這是全國性的減，大家都一樣，等於變相的降薪。」陳先生覺得目前雖然總收入減少，但還沒到「改變生活質量」的地步，而且比臨近的蘇州市稍微強一點：「沿海高的地方主要是獎金。我不知道蘇州他們多少，但是蘇州肯定比原來少，少個五六萬。」

陳先生認為，他從去年開始的收入下降主要是由於疫情封控帶來的後果。不過，他觀察到離退休人員的工資不降反增：「退休待遇是增加了。每天都在漲的。他們漲，我們降。要保證他們的待遇。有人退休工資很低的，可能就三四千。你再給他降降那完蛋了。」

不過，降薪並不是陳先生目前最大的苦惱。陳先生幾年前傾盡積蓄買了一套預售屋，目前眼看著開發商資金鏈斷裂、房子無法如期交房。「很痛苦啊，錢套在裡面！」說起今年是否還能拿到房子，陳先生一聲長嘆。「今年？未來三四年都沒希望。那隨他去了，只能等了。錢全套在裡面。今年，明年，後年都沒戲。 如果開發商破產我就拿不到了。」

報導稱，中國曾經在2016年公佈過全國公務員人數，約為716.7萬人，但是之後不再公佈此統計數據。據估計，目前中國約有710萬在編公務員。中國經濟體制改革委員會特約研究院陳劍估計，除了狹義的公務員，算上其他黨政組織、事業編制人員以及離退休人員，中國財政供養人員已突破8000萬。

中央密集發文欲力輓民企刺激經濟

7月19日，中共中央和國務院發佈「關於促進民營經濟發展壯大的意見」。31條「意見」長達近七千字，從發展環境到融資支持，從法治保障到社會氛圍，事無巨細一一列出指導意見。

此前關於民營經濟的「若干意見」在2005年和2010年有過兩次發佈，但均出自大陸國務院。此次由中共中央和國務院聯合發文，其重要程度可謂空前。

7月24日，中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議公告稱，做好下半年經濟工作，要「積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，通過增加居民收入擴大消費，通過終端需求帶動有效供給」。

同日，大陸國家發改委發佈「關於進一步抓好抓實促進民間投資工作努力調動民間投資積極性的通知」，亦即7月19日「關於民營經濟發展壯大意見」的配套措施出台。

近年來，中國民間投資增長呈現明顯下行。2022年民間投資累計同比增長0.9％，佔整體投資比重降至54.2％；2023年上半年，民間投資累計同比下降0.2％，增速和佔整體投資的比重繼續下降。

謝田認為，中國萎靡不振的經濟使得當局不得不又回來求救於民營企業。「中國經濟的三駕馬車，進出口、投資和消費，全部熄火。現在根本沒有經濟增長點。然後民營企業現在的問題是，沒有信心也不投資。所以現在中共非常著急。我覺得這個形勢非常嚴峻，所以他現在要求希望民企能夠投資，能夠開始恢復經濟。以前教育培訓產業都打倒了，現在開始希望他們回來。」