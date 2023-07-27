資深狗仔葛斯齊經常爆出演藝圈不為人知的秘密，每每揭露總引發軒然大波，近來，他在直播曬出與汪小菲的對話錄音，只見汪小菲放低姿態，要求葛斯齊不要再爆前妻大S一家人的料，不過葛斯齊卻不為所動，更指出下一個要爆料的對象就是許雅鈞。

葛斯齊曾多次爆料汪小菲出軌等內幕，遭汪小菲駁斥是「P圖造謠」，對此，他直接向汪小菲公開喊話：「你要是有失憶問題，我來幫你，我的關刀已經擦好了，現在有的是時間」，並強調會奉陪到底。由於頻頻針對汪小菲，一度惹怒張蘭，公開怒斥他收大S的錢捏造事實，讓葛斯齊氣到揚言要飛到北京提告，未料，葛斯齊先前與汪小菲合體直播，兩人還在鏡頭前稱兄道弟，似乎早就化干戈為玉帛。

葛斯齊先前在直播透露不再爆大小S的黑料，關鍵在於王小菲親自打電話求情，他也公開當時兩人的對話錄音檔，從中聽到汪小菲表示葛斯齊若把他當兄弟，就不要再繼續爆前妻一家人的料，甚至苦苦哀求：「我覺得家裡的事，大小S的事，兄弟我求你在這別曝了，就過去了，你不許曝我家人不好，寧可讓我不好也不讓我家人不好」，不過葛斯齊強調就事論事，指出下一個要爆料對象就是許雅鈞。

對比過去，大S徐熙媛不滿前夫汪小菲未執行離婚協議，且沒有按時支付500萬元生活費，向台北地院聲請強制執行獲准後，引發汪小菲不滿，將砲口對準徐家人，就連小S老公許雅鈞都被爆料「找姑娘」，如今反倒放低姿態向葛斯齊哀求，讓人不禁好奇為何態度轉變這麼快。