有可能再度跌出季後賽之外，傳出天使開始考慮關於日籍球星大谷翔平的交易報價，不過《運動畫刊》作家范杜奇（Tom Verducci）已經確認，大谷翔平並不會出現在交易桌上。

天使去年開季戰績長紅，卻在季中大崩盤，當時大谷翔平也曾經出現在交易傳聞當中，天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）很快出面否認，今年則是球隊可以控制大谷翔平的最後一年，加上依然不上不下的戰績，提升了天使動用這位二刀流球星的機率。

不過天使傾向成為買家已經有跡可循，美媒《FanSided》記者莫瑞（Robert Murray）先前報導，天使正與其他球隊接觸，討論對方有哪些球員可以當作交易籌碼。范杜奇表示，在交易大限結束前，增加先發輪值及牛棚幫手將是天使優先的補強目標。

天使最近的強勢表現，再度重回爭搶季後賽的行列，過去10場比賽取得7勝，勝比敗多出3場，在分區龍頭遊騎兵已經走遠的情況下，天使得先迎接外卡爭奪戰，目前則落後外卡第3名4場勝差。大谷翔平將在本季結束後成為自由球員，外界普遍認為，大谷翔平的破紀錄合約將出現在其他球隊，但天使仍會盡力嘗試簽回他。