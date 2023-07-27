在YouTube界有「最帥小提琴王子」封號的林子安7歲開始學琴，可說是內外兼具，在IG擁有4.8萬粉絲，昨(26日)他突然鄭重發文承認感情上有瑕疵，在有女友的情況下，跟好友的女友發生了4次關係還給毒；同一時間，事件女主角C小姐也同步發文表示：「我對不起所有愛我的人，對不起我的男友」，兩人雙雙宣布會將道歉文留在網上一年，以示道歉誠意。

2022年林子安被滾石唱片簽下，從街頭藝人收入不穩定的生活，漸漸變得安穩，不僅賺了更多錢、也被更多網友、粉絲認識。昨他無預警發長文說：「對不起Willy，我在這邊很鄭重的說聲對不起，我做了很不對的事情，我介入了Willy的感情，然後跟對方的女友發生性關係，甚至發生了四次，其中兩次我還給對方搖頭丸，其中一次還拍了影片，我真心知道自己犯了錯，我也向所有看到的粉絲觀眾道歉，我做了非常不好的事，我很渣，渣了六年，傷害了很多愛我的人，真的對不起，2023.7.26-2024.7.26（不會刪文）」，但深夜刪除「給對方搖頭丸」這句。

而臉蛋神似歐陽娜娜、身材火辣的C小姐也承認與林子安有特殊關係，表示：「我對不起所有愛我的人，對不起我的男友，也對不起介入林子安的感情，對他的女友造成無法挽回的傷害，我對不起妳，不配談感情也不配被人愛，讓很多人失望，我知道我說再多也無法挽回什麼，對於我的男友，謝謝你近兩年來的陪伴，謝謝你對我的愛與包容，我不配獲得所有人的原諒，對不起。這篇貼文2023.07.26至2024.07.26，都不會刪掉.以示我的道歉。」

據知林子安生長在音樂世家，師父是「台灣小提琴大師」蘇顯達，而林子安就讀台北國立藝術大學音樂系畢業，先前是天后阿妹、江蕙演唱會欽點的男子弦樂團「無解樂團」旗下成員，與張清芳、陳奕迅、蘇打綠、A-LIN等人合作過，先前和八三夭到大陸巡迴時，還曾被安排一人獨奏開場。

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