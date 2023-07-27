國民黨總統參選人侯友宜因民調低迷，有些同黨立委參選人憂心選情，更出現蹭民眾黨總統參選人柯文哲的行為。對此，前國民黨立委陳學聖以「過來人」經驗給小雞們建議，並認為局勢還在變。

陳學聖昨（26）日在臉書以「被綁架的藍營小雞」為題撰文，認為國民黨立委參選人很清楚，沒有柯粉會當選不了，甚至被要求表態，不挺他支持的總統人選，票就不投國民黨立委參選人。陳學聖直言，他很能體會這心情，因2020選立委時力挺當時代表國民黨參選總統大選的韓國瑜，遭郭粉「綁架」。

因此，陳學聖以「過來人」身份給藍營小雞一些建議，認為小雞們現在可以少說些話，此時此刻若無法在國民黨以外場合挺侯，就先安靜、認真的跑好基層，因距離選舉日還有半年，路還長，局勢還在變。

陳學聖感嘆表示，侯友宜現在處於寒天冰雪處境，需要的是朋友、送暖，陳學聖強調，酸言酸語的「先知」他看多了，很多很快都會翻頁過去的。