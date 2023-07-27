「減重」是許多人一生糾纏不清的對手，明明少吃了為何還是瘦不了？原因在於你可能吃錯食物了！有些食物看似健康，但熱量卻高得驚人，因此在吃下肚之前，絕對要先認識這10種隱藏性高熱量的地雷食物！

果汁：以一杯500C.C.的柳丁汁為例，通常不會只鮮榨一顆柳丁，所需用量約3至4顆，因此喝下肚的熱量絕對比單吃一顆還要高，且一杯500C.C.沒加糖的熱量就高達360至480大卡。

堅果：堅果雖然健康，但屬於油脂類，因此食用過多亦有熱量爆表的隱憂。例如，10公克的芝麻含有5.3公克的脂肪、2湯匙花生醬含有4.6公克脂肪、7粒腰果與8粒花生的脂肪含量高達1茶匙。

葡萄乾：小小一粒葡萄乾，熱量經常被忽略。100公克就有299.2大卡，相當於一碗白飯，因此建議一次吃20-30粒即可。

營養棒：許多運動員會吃營養棒補充能量，不過它的熱量約200大卡，與SNICKERS巧克力棒的215大卡差不多，因此若要吃營養棒，建議減少正餐量，也可以在低血糖及高強度訓練後食用，但還是不宜過量。

蘇打餅乾：蘇打餅乾是許多上班族充飢的選擇，但看似健康的蘇打餅乾，只要4片就有164大卡，等於半碗白飯，因此下次別因為「涮嘴」就越吃越多！

百頁豆腐：百頁豆腐並不是天然豆腐，而是加工品，且100公克熱量就有215大卡。

貢丸：1顆貢丸的熱量約47大卡，吃6顆等於吃1碗白飯；且2顆貢丸的鈉含量高達580毫克，衛服部建議每日鈉總攝取量不能高過2400毫克(6公克的鹽)，因此要小心鈉攝取量超標。

香蕉：香蕉的甜度非常高，一根熱量就有115大卡，因此建議減重時期盡量少吃。

水餃：製作水餃往往為了增加口感及香氣，會混合肥肉與瘦肉，因此一顆30公克的水餃熱量就約有50至70大卡，10顆就有700大卡，建議食用時盡量不要沾醬、每次吃少於10顆。

全麥麵包：看見「全麥」可不要放心大吃，雖然全麥麵包的熱量確實低於一般麵包，但業者為了增加全麥麵包的美味，會添加較多的油脂，因此吃多還是會胖喔！

既然這麼多隱性高熱量地雷食物，究竟要如何吃才能避免攝取過多熱量？營養師建議，盡量選擇原形、少加工及低熱量食物，餐與餐之間可以選擇100公克的地瓜、一小份海苔或一小把約10公克的腰果，既營養又避免熱量爆表。