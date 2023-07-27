台積電上周法說會拋震撼彈，美國亞利桑那州新廠4奈米量產時間將從2024年延至2025年，其中美國工人難找、蓋廠效率不如預期是主要因素，甚至有工人躺地玩手機的照片流出，引起熱烈討論。美國廠問題讓台積電頭疼，且產能早已被大客戶預定，若無法加快速度，恐引發連鎖效應，造成營運衝擊。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉在關鍵時刻節目上表示，台積電美國廠的產能有9成是給消費電子，另外1成是給美國國防部，產能幾乎都已經被包完了，代表美國政府介入的範圍很大。

如今，量產時間確定延後，吳子嘉擔心，屆時的產線與技術出現落後，影響到客戶下單的態度，「原本2024要交的貨延到2025年，且大家都是因為台積電技術領先才下單，現在卻要延期，影響就會出現，甚至客戶就不要了，尤其半導體是以天為單位競爭技術。」

美國廠建設不順，工人躺鷹架滑手機的照片瘋傳，讓主持人劉寶傑大驚「觸犯台積電天條」毫無工作紀律，是過去無法想像的事情，對此，吳子嘉也說，「現在最簡單的公用系統就做得零零落落，接下來進入核心區、無塵室，還要穿會全身流汗的太空衣，美國人才不會做的。」

中央社報導，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，台積電美國廠的狀況，驗證張忠謀對美國推動半導體在地製造的看法，不僅缺人才成本也昂貴，且未來生產營運還有挑戰待克服，包括建立適合台灣與美國的文化等。

事實上，不只台積電落入如此窘境，劉佩真表示，預期三星及英特爾等半導體廠，在美國進行晶圓代工擴產，可能面臨更多困難，甚至還包含訂單來源掌握的問題。