●聯準會宣布，聯邦公開市場委員會（FOMC）一致同意升息25個基點（1碼），將聯邦基金利率提高至介於5.25%～5.5%，創下逾22年來新高。此決議符合市場預期。本次會議聲明的措辭與前次相比沒有太多變動，亦沒有對未來的政策動向提出新的指引。值得注意的是，政策聲明中對美國經濟的描述從「微幅」（modest）增長調整為「適度」（moderate）增長。和6月會議聲明一樣，聯準會提到「將觀察後續的經濟數據，以評估之前升息對經濟造成的衝擊」。

●聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後的記者會上表示，若數據證明有其必要，9月確實有可能再度升息，但選擇按兵不動也不無可能。在談及經濟時，鮑爾表示，有鑑於近來美國經濟展現出的韌性，聯準會官員不再認為美國將走向經濟衰退。他並表示，通膨從去年中開始放緩，但距離聯準會設定的2%目標仍有「一段長路要走」，央行將視每次會議的情況做出決定、會密切關注經濟數據，但強調今年降息是「非常不可能的事」。

●美國國會預算辦公室（CBO）將今年經濟成長預測從2月預估的0.1%大幅上修至0.9%，稱今年上半年就業市場較預期強勁，美國經濟成長動能良好，且可望延續到下半年。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少60萬桶，遠少於市場預期的減少234.8萬桶。上周汽油庫存減少78.6萬桶，遠少於市場預期的減少167.8萬桶。餾分油庫存減少24.5萬桶，少於市場預期的減少30.1萬桶。原油進口量減少158.4萬桶/日；煉廠產能利用率下滑0.9百分點。

●聯準會的升息決定符合市場預期，以及鮑爾並未斷言未來是否再度升息，周三美元和美國債息回落，美元指數跌0.345%，報 1.1093。紐約期金漲0.32%，收在每盎司1970.1美元。Degussa首席經濟學家Thorsten Polleit表示，雖然聯準會表明未來仍有可能再度升息，但隨著通膨壓力緩解，相信本輪升息周期已經結束。另有分析指出，鮑爾發表的言論介於鴿派與鷹派之間，並無明確表態。市場焦點轉為歐洲央行周四發布的利率決議，並預期該央行將升息25個基點，歐元漲0.3%，報1.1093美元。

●美國原油庫存跌幅小於市場預期，以及聯準會不排除今年將再度升息，周三紐約期油收85美分或1.07%，報每桶78.78美元。倫敦布蘭特期油收跌72美分或0.86%，報每桶82.92美元。