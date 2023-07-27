金萬林總經理楊文明指出,CAP認證為目前全球最具公信力的臨床醫學檢驗室認證標準，獲得認證後，將可提供醫療院所、臨床試驗服務(CRO)公司，以及學研單位相關的檢測服務。最近幾年，生技醫藥產業成為兩岸以及日韓等國的發展重點，多數也以進入美國市場為目標，其臨床試驗等數據，若取得CAP認證，將更有利於取得美國FDA等法規單位的認可，加速產品的研發速度或降低補件風險。金萬林取得CAP，不僅代表所提供的檢測服務獲國際最高規格認證，也等同取得進入國際市場的門票，完成全球市場的拼圖。

金萬林今年亦參展2023亞洲生技大展，展出代理的高階檢測儀器，並將於明(28)日參與BioBusiness Asia論壇，向各國來賓分享儀器、精準健康、新藥、智慧醫療等領域的佈局。

目前金萬林已取得衛福部的LTDS(Laboratory Developed Tests and Services, LDTS)認證，可為癌症病患提供次世代基因檢測(NGS)，能一次檢測523個癌症相關基因，讓醫生得以為病患針對致病基因對症下藥，提高治療效率與品質，是台灣少數可以提供NGS服務的高階檢測服務廠商之一。

為拓產美國市場，金萬林早在美國設立子公司Gene on Link，並已取得CLIA認證。CLIA為美國聯邦醫療保險和醫療救助服務中心(簡稱CMS)頒發的認證，為美國食品藥物管理局(FDA)所認可的檢驗標準。因適用範圍限於美國，為強化國際連結，Gene on Link即繼續申請規格最高的CAP認證。