2名知情人士今天告訴路透社，鴻海科技集團的子公司正與印度坦米爾那都省（Tamil Nadu）商議投資高達2億美元（約新台幣62.5億元）建新廠，將在南部地區生產電子零件。

富士康工業互聯網（FII）執行長鄭弘孟和其他公司代表，上週與坦米爾那都省官員討論投資事宜，坦米爾那都省在雙方會談後發布上述聲明，但未詳細說明。

2名消息人士其中之一表示，富士康工業互聯網生產通訊、行動網路和雲端運算設備，已與坦米爾那都省官員商議投資工廠計畫，初步金額在1.8億至2億美元之間。

這家全球最大電子代工廠商，以及坦米爾那都省工業部門發言人均不願置評。

鴻海科技集團在坦米爾那都省的清奈市（Chennai）近郊已經有1個面積廣闊的園區，為蘋果公司（Apple）組裝iPhone。

因雙方商議屬私下而不願具名的消息人士拒絕詳述計畫，或說明這座商議中的工廠是否將為iPhone或其他公司產品生產零件。

第1名消息人士指出，鴻海科技集團希望2024年完成工廠興建，預計隨後會有進一步投資。兩名消息人士表示，最終決定尚未出爐。

此外，鴻海科技集團也與西部的古茶拉底省（Gujarat）商談，希望能跨進印度半導體領域。鴻海科技集團董事長劉揚偉預料本週將在印度政府主辦的年度半導體活動發表談話。

印度南部卡納塔卡省（Karnataka）上週表示，已與富士康工業互聯網談過，這家公司承諾投資10.7億美元建新廠。