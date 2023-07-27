加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天宣布重大內閣改組，目標是要在即將來臨的立法選舉前強化他的經濟團隊。

法新社報導，從2021年起領導「自由黨」（Liberal Party）少數政府的杜魯道在民調中表現疲弱，如今一口氣將2/3的政治核心圈改頭換面，有7名新血接受徵召加入內閣、約20位部長被重新指派角色。

內閣大洗牌的時機點，正值杜魯道重新將焦點置於經濟上，作為對抗通膨和加拿大住房危機的辦法。

領導加國近8年的杜魯道說：「這些都是重大挑戰，你沒辦法從中挑選。所以盡可能推出最強健的經濟團隊，在影響加國人民的各領域派出最堅強的人選，就是今天的目標。」

他將住房和基礎建設兩項職務合而為一，交由前移民部長佛瑞塞（Sean Fraser）負責。

另一項關鍵變革，是加國首位女性國防部長安南德（Anita Anand）加入經濟團隊，擔任加國國庫委員會主席。

安南德的遺缺由曾任警察局長和前公共安全部長的布萊爾（Bill Blair）補上。

財政、外交和環境部長等重大職務則沒有更動。

不過，近期圍繞公共安全部長門迪奇諾（Marco Mendicino）的種種爭議，讓他被內閣除名。

反對派政黨藉由這次內閣人事大地震，指控杜魯道未能解決國家生活成本不斷攀升的問題。

反對派領袖、保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）透過聲明表示：「他的紀錄充斥著失敗，幾乎讓整個內閣大洗牌，拚命想要分散人們對他搞砸了一切的注意力。」